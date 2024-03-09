台灣氣候潮濕，許多人家中都有除濕機，台電提醒民眾，要定期檢查除濕機「滿水停機」的功能，以免發生危險；也要清潔水箱，否則容易滋生黴菌；另外每次倒完水要確實裝好水箱，避免水濺入機體故障或引發觸電。
台電在臉書粉專發文表示，抗潮防霉的除濕機是家中使用頻率很高的家電，民眾使用要留意運作是否正常，應定期檢查「滿水停機」功能，可以把水箱裝滿後啟動除濕機，測試看看水箱水滿後除濕機是否自動斷電，如果功能故障，應停止使用及盡快報修，以免發生危險。
台電解釋，除濕機如果水箱的水太滿溢出，機體遇水易產生短路，如果加上老舊電線外露，很有可能導致電線走火，引發除濕機自燃的火災意外。
另外使用時要記得把水箱裝好，避免水箱傾斜讓水溢出，導致水濺入機體故障或引發觸電。最後要定期清洗水箱，水箱容易滋生黴菌影響家庭衛生，濕氣也容易讓除濕機內零件受潮，增加故障機率。
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