【時報記者林資傑台北報導】臺企銀(2834)結盟擁有105萬廣大會員數的歐付寶電子支付平台，聯手推出帳戶連結與消費功能，民眾只要透過歐付寶綁定連結臺企銀存款帳戶，除可享受歐付寶便利的付款、儲值及提領體驗，最高還可享有歐付寶紅利點數200點回饋。

臺企銀積極建構支付生態圈，目前已與台灣Pay、一卡通Money、街口支付、icash Pay、全盈+pay、全支付及悠遊付等大型電子支付機構推出帳戶連結消費服務，提供客戶多元消費場景及普惠金融服務，體驗更美好便捷的數位生活。

歐付寶合作通路範圍跨足全台各大連鎖商店，包括全家、萊爾富、OK超商、NET服飾、美廉社及中油加油站等生活消費場域，讓民眾得以使用便利的電子支付，消費所獲得的歐付寶紅利點數可用於合作通路，買越多賺越多。

臺企銀表示，自3月11日起至5月31日，歐付寶會員首次綁定臺企銀存款帳戶，單筆消費扣款滿100元，即享歐付寶紅利點數100點。若於活動期間首次綁定帳戶為在臺企銀新開立的Hokii數位存款帳戶，再加碼贈歐付寶紅利點數50點。

而符合臺企銀Hokii數位會員資格者，可再加碼贈歐付寶紅利點數50點，合計每人最高可得歐付寶紅利點數200點、1點等於1元，限時限量優惠送完為止。申請Hokii數位會員及臺、外幣數位存款帳戶，可享豐富金融優惠，更活用消費理財放大術。