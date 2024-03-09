松山區健康社會住宅是台北市政府辦理青年創新回饋計畫的第一處實踐場域，自2018年6月入住開始至今即將屆滿6年；台北市都發局表示，為了讓表現優秀的青創戶可以繼續帶領新進青創戶，延續青創經驗與量能，啟動青年創新回饋計畫青創種子徵選機制，並以健康社宅為首辦場域將提供7戶名額。

健康社會住宅青創戶截至今年2月底為止期間共計辦理達761場活動，觸及人數達1萬3611人次，青創戶在社區所辦理的活動創造鄰里間的友善互動不僅建立「好厝邊」的溫暖形象，也消弭了居住在都市中的疏離感，更創出不同於以往的居住生活典範。

都發局表示，台北市長蔣萬安上任後非常積極努力聆聽與回應社宅承租戶朋友的心聲，也非常關注如何持續藉由青創計畫打造更有凝聚力、充滿溫度的社宅生活文化。

因應長期關注居住正義與社宅政策的專家學者呼籲台北市政府應著手思考如何延續青創在地資源、執行經驗，讓表現優秀的青創戶可以繼續帶領新進青創戶，增進整體計畫效益及穩定性。都發局在經過1年多的諮詢與研商會議後，已於今年公告台北市社會住宅青年創新回饋計畫青創種子徵選機制。

健康社宅青創計畫青創種子徵件受理時間為本月8日早上10時起至22日下午5時止，將提供7戶青創計畫種子戶的名額，評選重點將著重於計畫創新、計畫目標、公眾參與、社區發展、計畫可執行性、培力輔導特質、綜合評分等面向，符合青創種子資格的青創戶備妥相關文件資料後，可於「台北市政府安心樂租網」線上提出申請，待身分資格審查通過後，將另於後續評選會議上由評選委員進行面試評選。