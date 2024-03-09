洄嘉青年─FUN心玩社區計畫邁入第4屆，今舉辦啟動儀式。（呂妍庭攝）

洄嘉青年─FUN心玩社區計畫邁入第4屆，今舉辦啟動儀式。（呂妍庭攝）

洄嘉青年─FUN心玩社區計畫邁入第4屆，今舉辦啟動儀式。（呂妍庭攝）

嘉義市政府主辦的洄嘉青年─FUN心玩社區計畫邁入第4屆，過去3年有33組超過165位來自不同大專院校、高中職青年組成的團隊投入嘉義市20個在地社區，透過辦課程、辦活動擾動社區，9日嘉義市政府舉辦第4屆啟動儀式，鼓勵更多青年團隊發揮創意，將能量注入社區。

洄嘉青年─FUN心玩社區計畫邁入第4屆，今由嘉義市副市長林瑞彥主持啟動儀式，邀請去年度表現優異前3名團隊嘉義大學農藝系、園藝系團隊「農社香」、長庚科技大學團隊「YOHO」以及南華大學團隊「洄嘉四福氣」一同參與，展現團隊運用所學與創意，結合社區產業、文化特色的成果。

林瑞彥說，洄嘉青年過去3年成效斐然，上百名學生投入社區，更有半數社區有青年已投入2屆以上，期間舉辦至少200場次的課程與活動，強調市府持續透過跨局處合作，從「多元培力」、「職涯就業」、「創業扶植」、「創新孵化」與「公共參與」等5大主軸關懷陪伴青年，也為在地社區帶來正向影響，感謝所有團隊用心與努力。

社會處長李思賢表示，為鼓勵青年無後顧之憂地投入社區，本次計畫預計補助各提案團隊最高8萬元行動金，讓青年團隊能夠全力發揮創意，由市府當強力後盾，承辦單位雲林科技大學團隊也會積極輔導、陪伴，本計畫設計獎勵金機制，將於年底評選出表現優異團隊，25萬元總獎金依名次發放，今年度提案即日起收件至6月7日，歡迎15至25歲青年呼朋引伴，一起來嘉義市FUN心玩社區！

市府表示，去年度前3名團隊，分別為投入新店社區的「農社香」，團隊發揮農、園藝專長，開墾社區閒置農地，帶領社區民眾體驗香草植物種植、製作交趾陶盆栽。

參與福民社區的南華大學團隊「洄嘉四福氣」結合福民社區成衣產業，製作廢布勾針提袋。長庚科技大學團隊「YOHO」投身社區進行個案健康照護關懷、衛教宣導。