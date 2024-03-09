嘉義市政府主辦的洄嘉青年─FUN心玩社區計畫邁入第4屆，過去3年有33組超過165位來自不同大專院校、高中職青年組成的團隊投入嘉義市20個在地社區，透過辦課程、辦活動擾動社區，9日嘉義市政府舉辦第4屆啟動儀式，鼓勵更多青年團隊發揮創意，將能量注入社區。
洄嘉青年─FUN心玩社區計畫邁入第4屆，今由嘉義市副市長林瑞彥主持啟動儀式，邀請去年度表現優異前3名團隊嘉義大學農藝系、園藝系團隊「農社香」、長庚科技大學團隊「YOHO」以及南華大學團隊「洄嘉四福氣」一同參與，展現團隊運用所學與創意，結合社區產業、文化特色的成果。
林瑞彥說，洄嘉青年過去3年成效斐然，上百名學生投入社區，更有半數社區有青年已投入2屆以上，期間舉辦至少200場次的課程與活動，強調市府持續透過跨局處合作，從「多元培力」、「職涯就業」、「創業扶植」、「創新孵化」與「公共參與」等5大主軸關懷陪伴青年，也為在地社區帶來正向影響，感謝所有團隊用心與努力。
社會處長李思賢表示，為鼓勵青年無後顧之憂地投入社區，本次計畫預計補助各提案團隊最高8萬元行動金，讓青年團隊能夠全力發揮創意，由市府當強力後盾，承辦單位雲林科技大學團隊也會積極輔導、陪伴，本計畫設計獎勵金機制，將於年底評選出表現優異團隊，25萬元總獎金依名次發放，今年度提案即日起收件至6月7日，歡迎15至25歲青年呼朋引伴，一起來嘉義市FUN心玩社區！
市府表示，去年度前3名團隊，分別為投入新店社區的「農社香」，團隊發揮農、園藝專長，開墾社區閒置農地，帶領社區民眾體驗香草植物種植、製作交趾陶盆栽。
參與福民社區的南華大學團隊「洄嘉四福氣」結合福民社區成衣產業，製作廢布勾針提袋。長庚科技大學團隊「YOHO」投身社區進行個案健康照護關懷、衛教宣導。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：