我國於太平洋友邦吐瓦魯上月選出新任總理戴斐立（Feleti Teo），我國外交部政務次長田中光本月6日至8日以總統特使身分率團訪問吐瓦魯，代表我國政府及人民於戴斐立宣誓就職及宣布組成新政府後當面致賀，彰顯台吐友好邦誼。田中光也當面邀請戴斐立總理組團參加我國520正副總統就職大典，並獲其同意。

戴斐立日前強調將持續與我國保持外交關係，並排除與中共建交可能。外交部發布新聞稿指出，田中光訪問吐國期間與新政府高層互動密切，除出席吐國新政府成立相關慶祝活動外，也會晤總督法拉尼（Tofiga Falani）、總理戴斐立、副總理暨財政部長倪樂索尼（Panapasi Nelesone）、外長帕納巴（Paulson Panapa）、衛生部長圖爾發（Tuafafa Latasi）等所有閣員與國會議員，代表蔡英文總統、總統當選人賴清德及外交部長吳釗燮向吐國新政府表達祝賀。

外交部表示，田中光也當面邀請戴斐立組團參加我國520正副總統就職大典，並獲其欣然同意應邀。另外，雙方也就台吐兩國合作領域及吐國新政府優先施政計畫等深入交換意見。

外交部指出，田中光也代表我國政府出席台吐合作亮點計畫活動，包含「潔淨能源」、「班班有冷氣」及「吐國海岸調適」等計畫設備及援款捐贈儀式，以及「愛心物資撥交典禮」，彰顯台灣以實際行動協助吐國強化對抗氣候變遷韌性及提升弱勢民眾福祉。

外交部強調，今年適逢台吐建交45周年，兩國邦誼情同手足、歷久彌新。田中光出席吐國相關慶祝活動致詞時，特別感謝吐國長期支持台灣國際參與，並以「勇氣與愛、忠實及承諾」詮釋台吐真誠友誼，獲吐方熱烈迴響。

吐國總督法拉尼、總理戴斐立及新政府團隊成員也多次向田中光強調，吐國此次組閣後首個到訪致賀的就是台灣代表團，吐國政府除感謝台灣對吐國國家發展的貢獻外，並珍視台吐悠久情誼，未來仍將秉持一貫友台立場，持續支持台灣國際參與，攜手深化兩國長期永續的邦誼。