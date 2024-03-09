虛擬貨幣交易所幣安（Binance）美國業務大受衝擊，營運長Christopher Blodgett透露，由於美國證券交易委員會（SEC）一連串的訴訟，幣安美國營收驟降75%，不得不裁員三分之二的員工，狀況相當慘烈。

綜合外媒報導，Christopher Blodget提到，SEC在去年6月對幣安祭出尋求凍結資產的禁令，提出包含「非法向美國投資者出售證券」在內的13項指控，徹底讓幣安美國的交易量與業務崩潰，合作夥伴從20多家剩不到5家。

幣安雖在去年11月與美國司法部、財政部及商品期貨交易委員會（CFTC）以43億美元達成和解協議，甚至答應撤出美國，但SEC與幣安的訴訟，由於涉及層面更廣，目前仍在進行中。

幣安的創辦人是前華人首富趙長鵬，他在2017年創立幣安，雖馬上遭大陸官方封殺，趙長鵬只好轉戰各國發展，一舉成為全球最大虛擬貨幣交易所，並在2021年虛擬貨幣全盛時期，以941億美元（約新台幣2.9兆）身價登頂華人首富，甚至擠進全球富豪榜前十名，相當風光。

然而，去年幣安暴雷，該公司承認將「成長與獲利」置於美國法令之上，未能確實履行美國的反洗錢計畫以及經濟制裁政策，趙長鵬以高達1.75億美元的保釋金獲釋，並宣布辭去幣安執行長一職。