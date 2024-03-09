新豐鄉坡頭漁港船席不足，在南北堤延伸工程辦理後，可增加295公尺停泊區25個船席。（羅浚濱攝）

新竹縣新豐鄉坡頭漁港飄砂嚴重，船席位也不足，縣府委請海洋大學執行「坡頭漁港南北堤延伸工程水工模擬試驗」計畫，經2年完成，漁業署核備經費最高2.7億餘元的改善方案，日前核定900萬元辦理規畫設計，縣府預定年底完成，以便向爭取中央補助經費，逐步將坡頭漁港轉型為觀光休閒漁港。

農業處長傅琦媺說，坡頭漁港是竹縣唯一的漁港，縣府推動「綠色海岸風景遊憩計畫」，積極轉型為觀光休閒漁港，2019年改善浮動碼頭、港區道路及照明、曳船道、牆面美化及入口意象等環境改善工程，2020年和2023年榮獲漁業署金鑑漁港一星獎的肯定。

但坡頭漁港飄砂情形嚴重，縣府每年要花500萬元清淤港區，80個船席位也不足讓100多艘漁船停泊，搶不到船席的漁船只能跑到新竹漁港停泊。農業處2021年委請海洋大學執行「坡頭漁港南北堤延伸工程水工模擬試驗」計畫，延伸南北堤解決淤砂和船席位不足問題。

傅琦媺說，海洋大學經過2年完成定床遮蔽水工試驗和動床漂砂水工模擬，提出3個改善方案，漁業署討論後核備「港池靜穩遮蔽」、「新生外泊區波浪遮蔽成效」等最優的方案，經費2.7億餘元。

坡頭漁港計畫將北防波堤延長25公尺，朝西南方轉65度後延伸120公尺，再朝西南方轉15度並延伸30公尺；另南防波堤延伸25公尺，減緩港區淤砂問題，並將可增加295公尺停泊區25個船席位，解決船席不足的問題。

漁業署日前核定「坡頭漁港南北堤延伸工程規畫設計工作」計畫900萬元，中央補助450萬元、縣配合款450萬元，預計年底完成規畫設計後，向中央爭取工程補助經費，期明年將南北堤延伸工程發包施作。

傅琦媺指出，坡頭漁港南北堤延伸工程完成後，將可增加港內的靜穩度，使船舶行駛及停泊更安全，減緩港內淤沙堆積速度，也可增加港內漁船泊位，以利逐步轉型為觀光休閒漁港。