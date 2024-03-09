新竹縣新豐鄉坡頭漁港飄砂嚴重，船席位也不足，縣府委請海洋大學執行「坡頭漁港南北堤延伸工程水工模擬試驗」計畫，經2年完成，漁業署核備經費最高2.7億餘元的改善方案，日前核定900萬元辦理規畫設計，縣府預定年底完成，以便向爭取中央補助經費，逐步將坡頭漁港轉型為觀光休閒漁港。
農業處長傅琦媺說，坡頭漁港是竹縣唯一的漁港，縣府推動「綠色海岸風景遊憩計畫」，積極轉型為觀光休閒漁港，2019年改善浮動碼頭、港區道路及照明、曳船道、牆面美化及入口意象等環境改善工程，2020年和2023年榮獲漁業署金鑑漁港一星獎的肯定。
但坡頭漁港飄砂情形嚴重，縣府每年要花500萬元清淤港區，80個船席位也不足讓100多艘漁船停泊，搶不到船席的漁船只能跑到新竹漁港停泊。農業處2021年委請海洋大學執行「坡頭漁港南北堤延伸工程水工模擬試驗」計畫，延伸南北堤解決淤砂和船席位不足問題。
傅琦媺說，海洋大學經過2年完成定床遮蔽水工試驗和動床漂砂水工模擬，提出3個改善方案，漁業署討論後核備「港池靜穩遮蔽」、「新生外泊區波浪遮蔽成效」等最優的方案，經費2.7億餘元。
坡頭漁港計畫將北防波堤延長25公尺，朝西南方轉65度後延伸120公尺，再朝西南方轉15度並延伸30公尺；另南防波堤延伸25公尺，減緩港區淤砂問題，並將可增加295公尺停泊區25個船席位，解決船席不足的問題。
漁業署日前核定「坡頭漁港南北堤延伸工程規畫設計工作」計畫900萬元，中央補助450萬元、縣配合款450萬元，預計年底完成規畫設計後，向中央爭取工程補助經費，期明年將南北堤延伸工程發包施作。
傅琦媺指出，坡頭漁港南北堤延伸工程完成後，將可增加港內的靜穩度，使船舶行駛及停泊更安全，減緩港內淤沙堆積速度，也可增加港內漁船泊位，以利逐步轉型為觀光休閒漁港。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：