台大校園內的杜鵑花花況。（台大提供）

一年一度的台大杜鵑花節於9日揭開序幕，即日起連續兩天也在台大綜合體育館舉辦學系博覽會，首度邀請同為「國立台灣大學系統」的台灣師範大學與台灣科技大學設置攤位，讓來訪的學生和家長體驗在整合綜合型（台大）、教育體系（台師大）及技職體系指標大學（台科大）的教育資源。學生社團博覽會則在垂葉榕道及椰林大道舉辦，展現台大學子的文藝素養、多元專長及廣泛興趣。

台大校長陳文章表示，台大正積極推行「未來大學2.0」，學生進到台大之後，有更大的空間去探索自己有興趣的領域，不僅有251個領域專長模組可選擇，還有院學士、校學士等的方案，具有很大的彈性空間。

陳文章建議，同學們不要只是單看某些學系，而是更全面性的了解；加上「台大系統」3校各有專長，同學們可以相互選課、雙主修等，選擇更多，未來發揮的空間也更大。

回溯自COVID-19疫情爆發後，台大即開始辦理線上學系博覽會，近年已趨成熟，除了各學系自辦直播等活動外，利用虛擬實境介面，提供參訪者更豐富多元的資訊與體驗，多方滿足無法親臨現場的學生與家長們。

台大表示，網頁平台於杜鵑花節結束後會持續更新，提供最完整的學系資訊。各地喜愛台大校園的民眾及校友亦可透過活動官網欣賞杜鵑花燦開的美景，同時了解台大各學系的特色、教學及研究成果。

台大提到，為歡慶2024年台大杜鵑花節，校內各單位於3月期間舉辦一系列結合台大杜鵑花之美與人文科學兼備氣息的活動，包含校園及博物館群導覽、闖關活動、趣玩農場、人文科學展覽等豐富而精彩的活動。

台大指出，總務處今年更以「花開．有食」構思，短期引進熱門行動餐車（胖卡) 進駐台大校總區，自杜鵑花節開幕式當日至3月底，每週二、三、四、六、日的早上7：00至下午5：30，提供包含主食類（早餐、午餐）及點心飲品類，餐車設置地點有鹿鳴堂（舟山路上）、社科院（楓香道上）及黑森林旁共計3處，不僅增添杜鵑花盛開的活力與朝氣，也滿足學校師生及來訪者更多元、豐富的餐飲需求。此外，每週並舉辦回饋意見抽獎，共有300份虛擬商品卡及數份活動福袋獎項。

台大說，延續前1年與台北市政府公園處的合作，雙方今年再度共同舉辦「城南文學杜鵑走讀 （台大主辦）」和「漫遊大安-停看聽-【花現大安】」（公園處主辦) 的導覽活動；台大周圍商圈店家亦共襄盛舉，提供美食與紀念商品的優惠，各項活動內容精彩可期；另外還有抽獎活動，於活動期間填寫問卷就有機會獲得台大專屬紀念品。