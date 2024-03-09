以巴衝突超過5個月，包括美國、法國、埃及、約旦等國家紛紛展開人道救援，以空投方式將物資送到加薩走廊的難民手上，然而昨（8）日卻傳出致命意外，其中一個包裹的降落傘未順利開啟，導致地面上5名難民當場被砸死，包括2名兒童，另外還造成11人受傷。
CNN、《紐約郵報》報導，目擊者指出，一個空投物資包裹在降落傘故障的情況下，高速墜落在北加薩夏提（al-Shati）難民營。CNN引述現場畫面稱，包裹失速墜落，撞擊地面發出轟然巨響，物資碎片朝四面八方濺射開來，民眾慘叫聲四起。
美國總統拜登上周六（2日）下令展開空投援助以來，美軍已聯合約旦投放超過12萬份餐食。不過，國際救援組織批評，空投物資實際成效有限，但因為畫面壯觀，因此「宣傳效果十足」。
《金融時報》報導，美國國防部計畫在加薩海岸外建造臨時浮動碼頭，每天為難民提供餐食，預計將在兩個月內建設完畢。
文章來源：2 kids, 3 adults crushed to death after airdropped Gaza aid package’s parachute fails to deploy
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