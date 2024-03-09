胰臟癌令人聞之色變，在於其初期症狀不明顯，等出現痛感時，往往已進展至中晚期，素有「癌王」惡名。對此，敏盛醫院副院長江坤俊指出，有3種檢查有助於及早發現胰臟癌，包括電腦斷層、核磁共振及正子掃描，皆具有較高診斷率。不過，他也提到，由於胰臟癌發生率相對不高，因此一般人不用特別去做上述高階檢查，只有高危險族群，像是愛喝酒、慢性胰臟炎、家族遺傳史、胰臟有囊腫或水泡、抽菸、肥胖和糖尿病等，同時合併不適症狀，才應考慮接受精密檢查。
江坤俊在《江P醫件事》表示，胰臟癌最有效的治療方式就是開刀，但根據統計，只有不到20％的人發現胰臟癌時，有機會進行手術，導致死亡率極高。也因此，很多人常會問到底有哪些檢查，有助於及早發現胰臟病灶？他並特別針對以下5種檢查方式作介紹：
1、腹部超音波檢查：可用來檢視腹腔內各種器官，如肝臟、膽囊、脾臟等，因沒有放射性又不會產生疼痛，是舒適性很高的檢查方式。但若針對胰臟癌，診斷效果就不佳了，主要在於超音波遇空氣會被擋住，而胰臟位在胃後方，胃裡面又有很多空氣，特別是比較小的胰臟癌，很容易就遺漏掉，導致準確度不高。
2、電腦斷層：為診斷胰臟癌的利器，但缺點是要打顯影劑、且輻射劑量比較高。
3、核磁共振：也是診斷率較高的檢查工具，但缺點是要打顯影劑，此外，雖沒有輻射問題，但耗時很久、價格昂貴。
4、正子掃描：當癌細胞長得較快，會攝取大量葡萄糖，而正子掃描就是打一些放射性葡萄糖到體內，再偵測其位置。因此，正子掃描對於胰臟癌有很高的診斷率，大概有8成多，但缺點就是頗為昂貴。
5、腫瘤指數CA199檢查：雖然相對便宜，但只能當成參考，有些胰臟癌患者的腫瘤指數可能並不高；也有很多人腫瘤指數高，卻未必是胰臟癌所引起。
江坤俊強調，胰臟癌發病率其實沒有那麼高，因此不會特別鼓勵沒事就去做相關高階檢查，基本上，只有胰臟癌高風險族群，像是愛喝酒、慢性胰臟炎、家族遺傳史、胰臟有囊腫或水泡、抽菸、肥胖和糖尿病等，同時合併不適症狀，才應考慮接受精密檢查。
尤其是抽菸者務必要注意，江坤俊示警，除了得到肺癌的機會增加，也會提高罹患胰臟癌風險達2～3倍，所以務必要戒菸；另外，若突然罹患糖尿病，也要小心是不是胰臟癌所造成，應盡快就醫檢查。
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