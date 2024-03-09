台北自行車展6日開幕，引發關注的是首屆Bike Venture Summit國際創新論壇。Anchor Asia（Anchor Taiwan）今年首度與亞洲最大自行車展TAIPEI CYCLE合作，攜手啟動“Bike Venture”計畫，希望結合台灣自行車產業傳統及深厚的科技實力，為屆滿35週年的展會帶入前沿創新、企劃創新合作、策略投資以及跨產業交流的新篇章。

Bike Venture計畫內容包含國際論壇、創新沙龍、創新展區新創分享與產業交流、VIP參訪以及與全球業界領袖、投資人和企業家鏈結的機會。Bike Venture發起人邱懷萱開場時表示，今年的自行車展加入了Bike Venture的能量，與貿協共同推動將TAIPEI CYCLE從一個零組件與成車為主的貿易展，邁向自行車相關領域引領全球創新、科技與投資的平台，希望能夠以台灣為起點，共建自行車產業創新生態圈。本次開場主論壇有超過三成報名來自海內外投資人及科技產業高層，顯示業界對跨產業鏈結的重視與興趣。

四大重量級人士分享經驗 她強調「科技要回歸初衷」

巨大集團董事長杜綉珍、Yamaha Motor Ventures執行長Kei Onishi、Tern Bicycles創辦人韓安石與Hyena（凱納）執行長莊侑頲等全球業界重量級人士擔任講者，針對企業創新創投、企業新創合作、內部創新等議題進行分享。

Yamaha Motor Ventures執行長Kei Onishi於對談中強調，投資優秀新創團隊是確保集團創新優勢與轉型的重要策略；企業投資人（CVC，Corporate Venture Capital）除了提供資金，也可以是新創的客戶，因此在熊市時特別能凸顯其價值。而Tern Bicycles創辦人韓安石則提到慎選投資人屬性的重要，尤其自行車業有獨特的產業傳統，過於快速的擴張對團隊長遠的發展往往帶來負面的影響。

凱納執行長莊侑頲背景橫跨高科技與自行車產業，他提到跨產業人才的「期望管理」是留才關鍵。壓軸的巨大集團董事長杜綉珍細數捷安特從草創、上市、內部創新發展Liv品牌的階段，到現在對於新創及跨領域合作的看法。她表示，科技需要回歸到巨大的初衷：讓騎行自行車變得更容易、更好玩、更多人可以體驗。

全球創新徵件獲勝團隊首登台 創新沙龍、圓桌座談接踵而來

全球創新徵件獲勝團隊首登台 創新沙龍、圓桌座談接踵而來論壇當天，本次全球創新徵件勝出的團隊亦首次登台，包含9T LABS（瑞士）、Bicycle Cluster（台灣）Keego（台灣／新加坡）、NOCA（德國）、PentaLock（丹麥）、Rybit（台灣）、Skarper（英國）、VELCO（法國）、Viewabo（美國）、YAS（香港）。

2024年的Bike Venture除了TAIPEI CYCLE開幕當天的國際創新論壇，3月6日到9日在南港展覽館一館的Bike Venture創新展區亦展出首屆全球新創徵件獲選的十組新創，由來自十四個國家的新創申請，經過三輪的競爭所選出，範疇包括電動化、顛覆性商業模式、供應鏈數位轉型、ESG解決方案和其他新興科技，3月7日下午進行新創發表暨產業交流，並在3月8日舉行國際創新沙龍與閉門產業圓桌座談。