【全程字幕】喊完「我是亘粉」後與林襄開心自拍 蔣萬安自曝回家後下場 @ChinaTimes

含有致癌物質的蘇丹紅近日逐漸在全台灣流竄，行政院食安辦公室主任許輔8日對外表示，國際將蘇丹紅、咖啡、紅茶等都列為同等的致癌風險未定的第三類致癌物，引發社會各界議論。對此台北市長蔣萬安9日受訪時表示，絕對不認同這樣的說法，食安的議題必須要非常嚴肅看待，而且既然問發生了，就要趕快面對問題解決問題，把問題找出來即刻做改善，以及避免未來事情再發生。

蔣萬安表示，防治蘇丹紅全台流竄，最重要的是中央應該要做好源頭把關，對於食安，中央跟地方政府都需要共同負起責任，至少對於蘇丹紅這事情地方政府，台北市是嚴陣以待，而且是進行全面稽查，一直以來對於食安的要求就是料敵從寬、禦敵從嚴。

而對於許輔的說法，蔣萬安也直言「當然不認同」，並強調食安議題必須非常嚴肅看待，而且既然問題發生了，就應該趕快面對問題、解決問題，把問題找出來即刻做改善，以及避免未來事情再發生，中央也應該即刻對外說明清楚，接下來要如何把已經爆發的食安問題妥善處理。

「我今天早上有喝咖啡，但我沒有吃到致癌物。」蔣萬安直言，現在談論這些，其實民眾都無法接受，既然事情已經爆發，就應該盡快做好相關補救措施，中央與地方政府做好聯防工作，需要下架回收的北市府也即刻下架回收，對廠商一定依法重罰。