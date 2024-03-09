【時報記者王逸芯台北報導】資策會產業情報研究所(MIC)發布「延展實境(XR)品牌與意向調查」，協助業者掌握臺灣網友對XR裝置品牌的偏好，以及對蘋果(Apple)Vision Pro的購買意願。調查顯示，臺灣有高達81%網友期待國際品牌推出的XR頭戴裝置，包含眼鏡、頭盔；而在所有國際品牌中，蘋果(62%)與Google(55%)擁有最高的品牌號召力，而後依序為三星(33%)、Sony(30%)與微軟(25%)。資深產業分析師柳育林表示，近兩年受到消費市場疲軟影響，XR頭戴裝置出貨已連兩年衰退，而消費性電子產品霸主蘋果推出首款頭戴裝置，無疑可提升各界對XR的關注度，甚至有機會帶動其他品牌頭戴裝置的銷量。
根據資策會MIC調查，六成臺灣網友購買過蘋果產品，顯示我國已有龐大的蘋果產品客戶，預期對蘋果產品會有較高的關注度。據此，進一步調查臺灣網友對於Vision Pro的購買意願，發現有意願者占16%，無意願者占44%。資深產業分析師柳育林分析，考量到Vision Pro價格高達3499美元，16%有意願購買或許不算太低，並且有四成抱持觀望。不過可發現，「價格」還是影響臺灣消費者的主要原因，調查顯示，若蘋果未來推出規格與價格都相對較低的頭戴裝置，有意願購買者增長至36%，無意願下降到23%，反映出相對於價格過高，臺灣消費者更能夠接受規格略減。
資策會MIC資深產業分析師柳育林表示，Vision Pro當前的主要客群應該是開發者與高端用戶，進而希望透過前者，連結蘋果既有的裝置應用體系，共同建立嶄新的visionOS App生態，打造出更多專屬內容。而回歸臺灣消費市場觀測，除了最重要的價格因素，目前針對頭戴裝置的行銷與購買管道有限，消費者因為不便於體驗，連帶影響了產品的熟悉度。此外，頭戴裝置形成的既有印象，例如VR頭盔的舒適度不足、家裡無合適使用空間、內容不夠等因素，都是普及路上尚待解決的難題。
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