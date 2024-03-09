【時報記者任珮云台北報導】年初迄今越南胡志明指數快速收復去年各跳空缺口，在新興亞洲中表現最為犀利，至3/7已有12.3%的漲幅。越南今、明兩年企業獲利成長預估均將挑戰兩成高水準，但胡志明指數目前仍享有14倍左右的偏低本益比，與區域相比，越南的本益比看起來也具有相對吸引力，成為2024年最具投資吸引力的市場之一，建議可採單筆分批或定時定額策略布局越南股票型基金。

日盛越南機會基金研究團隊表示，由於越南經濟走強及利率維持低位，企業資產品質有望改善，加上銀行將受惠今年信貸業務成長目標提高與信貸成本見頂的利多而支持產業進一步成長。根據研究機構資料統計，胡志明指數中所有企業稅後淨利在 2024與2025年將分別成長18%與21%，未來兩年企業獲利將挑戰雙位數成長。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南已成為外國直接投資(FDI)首選目的地，今年前兩個月越南FDI年成長高達四成，根據越南HSC證券分析，未來兩年FDI每年承諾金額可望年增9%，特別是在AI人工智能與半導體技術的催化作用下，FDI將流向電子設備及半導體領域，強勁動能也將持續推升工業園區土地需求增長，當中擁有龐大土地儲備且具有吸引高科技企業投資的豐富經驗之優質股票都值得後市持續留意。