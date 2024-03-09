【時報記者莊丙農台北報導】王道銀行(2897)宣布推出味全龍聯名卡，結合味全龍吉祥物猛哥威弟與味全龍啦啦隊小龍女部分成員圖像，一次發行五款卡面供卡友選擇，不但提供味全龍主場球賽快速入場通道和優先購票權，更提供主場門票折扣以及特約商店消費優惠。

味全龍聯名卡是王道銀行發行的第一張職棒主題聯名卡，除提供卡友享味全龍主場球賽快速入場通道，進場看球可快速通關，還提供特殊席位線上購票平日9折、假日95折以及貴賓包廂含餐飲平日6折、假日7折的聯名卡專屬優惠，特殊席位包括限定家庭席、龍星雙人席與龍焰燒烤席；且卡友可享2024年味全龍例行賽主場賽事、季後賽及外地主場優先購票權，同時還可享超優購票優惠，包括2024年味全龍例行賽天母主場賽事內野全票線上購票每張折扣100元，每場限量1,000張，以及經濟區買一送一的現場購票優惠，每場限量200組。且除了賽票優惠之外，持味全龍聯名卡可享現場周邊商品9折、棒球場三樓「棒龍樂園」票價折扣50元、天母球場攤位以及特約商店消費優惠。

此外，即日起至2024年6月30日，王道銀行還提供新戶限定的限量好禮，包括味全龍商城購物金、味全龍限量簽名商品抽獎機會等，而推薦禮第一則可獲得味全龍主場10人大小的包廂指定時間使用權。