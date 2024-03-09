【時報記者郭鴻慧台北報導】軒郁(6703)112年EPS高達14.66元，董事會決議每股擬配息12.46元、配股0.55元，共計發放每股13.01元。
軒郁112年全年營收為29.74億元，年增74%，稅前淨利約為新台幣5.04億元，本期稅後淨利約為新台幣4億元，較111年增加2.18億元，成長120%，112年EPS為14.66元。旗下美妝與保健品牌營收貢獻雙雙成長，展現集團品牌整合行銷的綜效，營收創下歷史新高。
軒郁去年於技術研發大有斬獲，於美容保養方面取得5項全新發明專利並獲得6項國際發明大獎，將為旗下美容品牌注入新成長動能；另外生技保健部分，旗下新普利未來生技中心研發多年，具減少心肌細胞凋亡之專利乳酸菌已取得6項國際發明大獎，未來公司將此專利發明商品化，為集團提供全新成長動能。
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