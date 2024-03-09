今（8）日台股開盤一路攻高，盤中衝破2萬點，創下歷史新高。其中台積電（2330）跳空漲35元，以795元開出，最高上漲36元至796元，再度刷新股價。此外，輝達在美股大漲4.47%，盤後續漲1.26%，首次站上900美元大關。

2024年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月登場，去（2023）年擔任專題演講的輝達執行長黃仁勳再度受邀，超微董事長暨執行長蘇姿丰也將現身，擔任開幕主題演講者；今年還有英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）發表主題演講，預期本次演說將會聚焦在AI PC世代的新面貌，這也將是首次出現主導全球AI發展的三巨頭齊聚COMPUTEX，企圖再次吸引全球AI焦點。

AI三巨頭黃仁勳聲量最高！預言「生命科學是未來」獲關注

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/02/07～2024/03/07）統計調查，「AI三巨頭」近一個月網路總聲量比較，黃仁勳奪得第一，共約1萬5千筆聲量，其中最高點出現在2月19日，獲得1,853筆聲量。黃仁勳參與世界政府峰會時表示，學習電腦的時代過去了，生命科學是未來。有網友表示，「有錢後開始想要長生不老了」、「法規卡來卡去的領域根本很難商用」。

世界熱門AI企業家全來自台灣！包含黃仁勳、蘇姿丰、梁見後

聲量第二名是蘇姿丰，共約1千2百筆聲量，其中最高點出現在2月23日，獲得195筆聲量。外媒《總裁簡報》發文稱，目前世界最熱門的AI企業家包含黃仁勳、蘇姿丰及美超微（Supermicro）創辦人梁見後，全部來自台灣，華爾街都為他們瘋狂。最後一名是季辛格，共約750筆聲量，其中最高點出現在2月22日，獲得278筆聲量。季辛格喜獲科技公司微軟晶片訂單，挑戰台積電在晶圓代工市場的領先地位。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月07日至2024年03月07日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黃仁勳、蘇姿丰、季辛格』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。