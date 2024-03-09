苗栗市「火車頭園區建置計畫」，是由中央補助經費，透過以遊憩為導向的火車頭園區，結合既有珍貴鐵道車輛及台鐵舊建築，並交由內政部國土管理署負責代辦工程，目前第一階段工程已完工，第二階段工程則正辦理初驗程序，以及現場環境整理及缺失改善等作業，預計今年4月辦理點交，後續將交付台鐵公司負責規劃營運。
火車頭園區占地約5,700餘坪，共分為兩大部分，第一部分包含瞭望台、微型聚落、文化故事館及地方文創小舖等項目，其中文創小舖區域將由工藝家進駐，提供有趣的手作體驗，微型聚落及主題餐廳區域預計引進知名餐飲、藝文連鎖品牌並展售農特產品，營造歡樂的親子共遊空間，願景館則邀集客家在地美食及咖啡商家進駐，並設有鐵道相關人文歷史等展覽，讓遊客不僅能享用在地美食，還能一覽鐵道人文的歷史痕跡。
第二部分則包含轉車台大廳、投煤練習場、列車展示館及文物故事館等項目設施，遊客不僅能在園區內認識各種極具紀念價值的珍貴火車頭，還能欣賞結合科技與客家特色等元素的精采光影與藝術展演，更能親身體驗投煤與列車模擬駕駛等有趣的鐵道設施，盡情享受充滿魅力的鐵道文化饗宴。
苗栗縣政府文觀局長林彥甫表示，苗栗火車頭園區為結合客家文化與鐵道文物，並且以遊憩為導向具國際水準之火車頭園區，期望未來結合鐵道舊山線旅遊，串聯功維敘隧道、勝興車站及舊山線鐵道自行車等旅遊景點，將百年歷史注入年輕活力，帶動苗栗觀光旅遊的新熱潮。
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