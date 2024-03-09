新竹市市定古蹟周益記老宅是新竹市首個由私有權人自行申請、全額出資修復、自營運的市定古蹟，9日舉行上樑大典，由屋主周友達主祭。（王惠慧攝）

屋主周友達說，上樑儀式後將開始更換屋頂，盼能在暑假前能把屋瓦鋪設完成，建立起硬體結構的部分，剩下就是內裝，也期待順利完工。（王惠慧攝）

新竹市擁有百年歷史的市定古蹟周益記老宅，由周家自提指定古蹟、全額自掏腰包修復，2021年開工修復後曾短暫休止再復工，9日上午舉行上樑大典，由周家來台第6代、屋主周友達主祭，典禮簡單隆重，循古禮依傳統做法，祈福工程順利平安，也見證周益記修復的重要里程碑。

周益記老宅座落於新竹市北門街，屋主周永達自4歲起於老宅生活12年，1981年全家人一起搬到台北，但逢年過節時仍會回到老宅祭祖，當時1樓部分店面分租給理髮廳使用。2021年周友達聽聞老宅要出售，他決心整合產權成為屋主並出資修復，找回周家與這棟老宅的記憶和歷史。

由周家人自行申請，周益記在2013年被指定為市定古蹟，古蹟修復工程籌備多年，於2021年3月開工，歷經中庭結構補強與鋼棚架保護工程後，短暫休止，2023年2月重新開工後，開始木桁抽換整理，各工程團隊密切合作，克服諸多困難。

社團法人台灣周益記文化遺產永續發展協會副祕書長彭若涵說，當初在2樓發現地板裂痕，擔心與是否地基下陷，經專業地質應用技師探測，證實底下含水鬆軟，經技師規畫並審查後，2021年也做了結構補強，在後廊拱柱與牆面間澆灌水泥，雖已傾斜部分無法扶正，但能確保地基不會再下陷。

今上樑大典對修復周益記老宅是重要里程碑，周友達說，從2021年開工以後，中間有轉換，去年再重新開工以後，今年把大部分的主結構做起來，上樑儀式後將開始更換屋頂，盼能在暑假前能把屋瓦鋪設完成，建立起硬體結構的部分，剩下就是內裝，也期待順利完工。

周益記古蹟修復經驗也將持續對外分享，如家具、文物等軟裝整理修復，也邀請不同專家、學者參與，修復期間也配合工程進度辦理工地快閃參觀、匠師共做工作坊、修復及再利用講座及工程發現展覽，分享文化遺產保存中不同領域的專業與實踐細節。