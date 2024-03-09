新竹市擁有百年歷史的市定古蹟周益記老宅，由周家自提指定古蹟、全額自掏腰包修復，2021年開工修復後曾短暫休止再復工，9日上午舉行上樑大典，由周家來台第6代、屋主周友達主祭，典禮簡單隆重，循古禮依傳統做法，祈福工程順利平安，也見證周益記修復的重要里程碑。
周益記老宅座落於新竹市北門街，屋主周永達自4歲起於老宅生活12年，1981年全家人一起搬到台北，但逢年過節時仍會回到老宅祭祖，當時1樓部分店面分租給理髮廳使用。2021年周友達聽聞老宅要出售，他決心整合產權成為屋主並出資修復，找回周家與這棟老宅的記憶和歷史。
由周家人自行申請，周益記在2013年被指定為市定古蹟，古蹟修復工程籌備多年，於2021年3月開工，歷經中庭結構補強與鋼棚架保護工程後，短暫休止，2023年2月重新開工後，開始木桁抽換整理，各工程團隊密切合作，克服諸多困難。
社團法人台灣周益記文化遺產永續發展協會副祕書長彭若涵說，當初在2樓發現地板裂痕，擔心與是否地基下陷，經專業地質應用技師探測，證實底下含水鬆軟，經技師規畫並審查後，2021年也做了結構補強，在後廊拱柱與牆面間澆灌水泥，雖已傾斜部分無法扶正，但能確保地基不會再下陷。
今上樑大典對修復周益記老宅是重要里程碑，周友達說，從2021年開工以後，中間有轉換，去年再重新開工以後，今年把大部分的主結構做起來，上樑儀式後將開始更換屋頂，盼能在暑假前能把屋瓦鋪設完成，建立起硬體結構的部分，剩下就是內裝，也期待順利完工。
周益記古蹟修復經驗也將持續對外分享，如家具、文物等軟裝整理修復，也邀請不同專家、學者參與，修復期間也配合工程進度辦理工地快閃參觀、匠師共做工作坊、修復及再利用講座及工程發現展覽，分享文化遺產保存中不同領域的專業與實踐細節。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：