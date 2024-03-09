蔡英文與賴清德登上雲林艦，向貴賓及媒體揮手致意。（洪靖宜攝）

雲林艦。（洪靖宜攝）

台北艦。（洪靖宜攝）

總統蔡英文與副總統賴清德9日到台船公司，出席嘉義級巡防艦第3艘「雲林艦」交船及台北艦命名典禮。基於維安考量，正副總統鮮少同時出現在相同的公開行程，這次2人更同時登上雲林艦，「雙總統」同框，向貴賓及媒體揮手致意。

嘉義級巡防艦第3艘「雲林艦」交船暨第4艘台北艦命名下水聯合典禮於9日舉行，典禮包含蔡英文總統及副總統清德及海洋委員會主委管碧玲及台船公司董事長鄭文隆和高雄市長陳其邁等人出席，共同見證第3艘4000噸級巡防艦「雲林艦」交船，以及第四艘艦艇「台北艦」的命名及擲瓶儀式，為持續興建中的巡防艦艇祈福，蔡英文與準總統賴清德，也登上雲林艦視導，「雙總統」同步向貴賓及媒體揮手致意。

蔡英文表示，2艘艦是海巡署擁有噸位最大的艦型，將帶給海巡更堅強的力量，也代表著「國艦國造」的腳步持續向前邁進。海委會從2018年開始執行「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計到2027年的10年之間，打造141艘、總噸位超過3萬3000噸的新式海巡艦艇。且海巡艦艇國艦國造可以帶動國內造船產業鏈的發展，也為產業帶來榮景，包含船舶設計、材料、裝備，到軍工、檢驗，還有維保廠商等訂單，預估可以達到1000億元以上的產值，更創造超過8000個工作機會。

台船董事長鄭文隆提到，「雲林艦」該艦能承受10級強風、續航力達1萬浬，並配有3組射程達120公尺的高壓水砲，以及搭載射控系統及鎮海武器系統，搭配熱顯像系統和夜間照明彈，強化海上嚇阻及搜救能力，降低人員臨戰風險，節省人力操作。他提到，過去10年，全球約80％船廠出現生存危機，大國競爭下，壓縮台灣造船產業，不過因國艦國造、離岸風電，可說是救了台船，這段時間技術能量提升不少。

「雲林艦」同時配備精良專業醫療設備，規格相當於野戰醫院等級的醫療艙間，於緊急情況時可與內政部空勤總隊配合，利用直升機甲板進行傷患後送吊掛作業，有效提升醫療救護能量，象徵台灣在海上人道救援等方面，往前邁出了一大步。