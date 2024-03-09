台南隊創佳績！台南市黃偉哲市長日前率領台南在地農漁會、業者再度進軍2024東京食品展，初步統計，現場接單金額超過3億，較去年成長2.5倍，尤其，鳳梨鮮果接單更超過500公噸，是去年的5倍，成果非常豐碩。
台南隊此次參加東京食品展創下亮眼佳績，黃偉哲表示，南市府一直致力於開拓外銷市場，透過跟農民及各地農會、貿易商、通路商合作，由市府農業局出面整合資源，讓台南出產的農產品不論是品質、數量，都能穩定供貨到多元化的通路，除了提升台南農產價值，更能透過品質保障來持續穩固外銷通路。
黃偉哲也說，在大家持續不懈的努力下，除了把台南的農特產推向國際，這幾年台南參加東京食品展的成績一年比一年好，相信接下來的外銷商機將非常暢旺。
根據市府農業局統計，這次參展業者獲得日本各大集團與通路商青睞洽詢、簽訂出口訂單，詢問度高的商品包括鳳梨芒果鮮果、文旦果汁、虱目魚排、魚板年糕、桂圓琴酒及羊羹、冷凍鮮果泥及果丁、火鶴花、地瓜QQ球及薯條、各式果乾、麻豆農會文旦商品及虱目魚蝦仁水餃等。
農業局表示，參展的業者們在接單開心之餘，也強化台南產品絕對有條件走向國際的信心，業者們也都相當期待，在黃偉哲市長與市府團隊繼續帶領下，大家一起打團體戰，2025年再戰東京和世界。
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