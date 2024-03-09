龍年（2024年）第一次的天赦日將在3月15日登場，民俗專家柯柏成在臉書粉專指出，龍年的天赦日只有6天，通常錯過了就要再等2個月，可遇不可求，而天赦日是個吉日，可以趁機許下心願，實現率非常高，不過柯柏成提醒，雖然天赦日百無禁忌，但切記不要殺生、睡懶覺和爭吵，就能迎接上天賜予的好運。

柯柏成指出，天赦日的本意是上天大赦天下，因此這一天百無禁忌，無論開店、嫁娶、談合約等都是好日子，如果要開店做生意，最好選在天赦日開張，若傍晚遇到下雨，就是來自上天的祝福，將生意興隆、財源滾滾。

而且在天赦日許願特別容易實現，柯柏成建議可以先將願望寫在一張A4白紙上，且數量越多越好，就算有20、30個願望都沒關係，寫完以後再到寺廟、道觀或教堂向主神稟報祈願，接著裝入紅包袋、用膠水封口，並放到書桌抽屜內，等到農曆年底接近除夕時再打開，可以發現願望的達成率超高。

柯柏成提醒，如果去許願的寺廟需要提供祭拜供品，只要按照廟方的建議即可，但可以加入幾個需要剝皮的供品，比如橘子、花生、蘋果等，象徵金蟬脫殼，壞運過盡好運來。

除此之外，「煮錢水」也是天赦日必不可少的活動，將上次天赦日放在財位的零錢清空，換成新的零錢，並把舊零錢拿去布施，或當作錢母存入銀行，但柯柏成說，拿去布施的效果較好，因為財像流水，有正向的循環會讓財來得更快。

柯柏成表示，天赦日雖然百無禁忌，但仍有3件事情不能做，第一是「殺生」，因為上天有好生之德，建議可以吃素一天，才能上合天心；第二是「睡懶覺」，建議可以早點起床，迎接賜福的陽光；第三則是「爭吵」，俗話說「家和萬事興」，如果連天赦日都在吵架，將很難收到上天的祝福。

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