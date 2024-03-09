大陸國家統計局9日公布，2024年2月，大陸消費者物價指數（CPI）同比上漲0.7％。其中，城市上漲0.8％，農村上漲0.5％；食品價格下降0.9％，非食品價格上漲1.1％；消費品價格下降0.1％，服務價格上漲1.9％。1—2月平均，CPI與上年同期持平。CPI環比上漲1.0％。其中，城市上漲1.1％，農村上漲0.9％；食品價格上漲3.3％，非食品價格上漲0.5％；消費品價格上漲1.1％，服務價格上漲1.0％。
一、各類商品及服務價格同比變動情況：
2月，食品菸酒類價格同比下降0.1％，影響CPI下降約0.03個百分點。食品中，蛋類價格下降5.1％，影響CPI下降約0.03個百分點；鮮果價格下降4.1％，影響CPI下降約0.09個百分點；畜肉類價格下降2.9％，影響CPI下降約0.09個百分點；水產品價格上漲4.1％，影響CPI上漲約0.08個百分點；鮮菜價格上漲2.9％，影響CPI上漲約0.07個百分點；糧食價格上漲0.3％，影響CPI上漲約0.01個百分點。
其他七大類價格同比六漲一降。其中，教育文化娛樂、其他用品及服務、衣著價格分別上漲3.9％、3.0％和1.6％，醫療保健、生活用品及服務、居住價格分別上漲1.5％、0.5％和0.2％；交通通信價格下降0.4％。
二、各類商品及服務價格環比變動情況：
2月份，食品菸酒類價格環比上漲2.2％，影響CPI上漲約0.63個百分點。食品中，鮮菜價格上漲12.7％，影響CPI上漲約0.28個百分點；水產品價格上漲6.2％，影響CPI上漲約0.12個百分點；鮮果價格上漲4.3％，影響CPI上漲約0.09個百分點；畜肉類價格上漲3.4％，影響CPI上漲約0.10個百分點，其中豬肉價格上漲7.2％，影響CPI上漲約0.09個百分點；蛋類價格下降2.2％，影響CPI下降約0.01個百分點。
其他七大類價格環比三漲一平三降。其中，教育文化娛樂、交通通信、醫療保健價格分別上漲1.7％、1.6％和0.4％；居住價格持平；生活用品及服務、衣著、其他用品及服務價格分別下降0.5％、0.2％和0.2％。
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