陽明海運（2609）呼應2050淨零排放目標，3月7、8日分別在香港及新加坡，開始為營運船隊添加永續生質燃油，並將在年度船舶燃油消耗量中，逐步添加一定比例生質燃油，達成排放路徑逐年降低之目標，並提供客戶低碳運輸服務。

陽明以1,805TEU級駿明輪及6,600TEU級鮮明輪，作為首批導入生質燃油之船舶，分別配置於日本往返台港泰越航線JTC、遠東往返中東航線CGX，透過與海運能源供應商中燃遠邦石油化工公司、KPI OceanConnect合作，使用符合國際永續發展與碳驗證ISCC製程認證之FAME B24生質燃油，預計較傳統燃料減少船舶燃料全生命周期碳排放量達20％。

陽明海運董事長鄭貞茂表示，面對越來越多碳排放監管要求與環境減碳挑戰，陽明本次使用生質燃油，是邁向淨零碳排過渡時期的選擇之一，雖較傳統燃油成本高，但計劃今年逐步擴大生質燃油使用量，並持續研究及投資新型替代性能源，有效控制年度碳排總量，實踐2030年達到相較2018年減少總碳排量20％為目標。

目前陽明已採取多項船隊節能減排措施，包括現成船節能改裝、大數據分析提升船舶能效、優化船舶航行路線，在岸上據點陸續使用綠電。還有，新建造5艘15,500TEU液化天然氣（LNG）雙燃料貨櫃輪，預計2026年起陸續交付，有助於減少航運業對環境的影響。