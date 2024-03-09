大陸終止連續4個月的通縮。大陸統計局9日上午公布，2024年2月份消費者價格指數（CPI）年增0.7％，數字高於市場先前預期的年增0.3％，並為2023年3月以來最大漲幅，1月份CPI為年減0.8％。
香港信報9日報導，按年比，大陸2月份食品價格下降0.9％，非食品價格上漲1.1％；消費品價格下降0.1％，服務價格上漲1.9％。按月比，2月CPI上漲1％，漲幅比1月擴大0.7個百分點；食品價格上漲3.3％，非食品價格上漲0.5％；消費品價格上漲1.1％，服務價格上漲1％。
2月份，大陸食品煙酒類價格年減0.1％，影響CPI下降約0.03個百分點。食品中，蛋類價格下降5.1％，影響CPI下降約0.03個百分點。鮮果價格下降4.1％，影響CPI下降約0.09個百分點；畜肉類價格下降2.9％，影響CPI下降約0.09個百分點；水產品價格上漲4.1％，影響CPI上漲約0.08個百分點；鮮菜價格上漲2.9％，影響CPI上漲約0.07個百分點；糧食價格上漲0.3％，影響CPI上漲約0.01個百分點。
另外，2月份大陸生產者價格指數（PPI）年減2.7％，降幅比1月擴大0.2個百分點，高於市場預期下降2.5％。按月比，PPI下降0.2％。
大陸統計局城市司首席統計師董莉娟表示，今年春節期間大陸消費需求增加，加上部分地區雨雪天氣影響供給，鮮菜、豬肉、水產品和鮮果價格出現不同程度的上漲；春節期間出行和文娛消費需求大幅增加，機票、交通工具租賃費、旅遊、電影及演出票價出現上漲。受到國際油價上行影響，大陸境內汽油價格由1月份的下降1％轉為上漲2％。
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