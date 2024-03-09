據外媒消息透露，台積電將獲美國聯邦政府50億美元，作為亞利桑那州建廠的補助。晶片法案補助低於日本政府給予台積電熊本一、二廠合計1.2兆日圓(約當82億美金)之金額，更不及台積電甫公布之二月份單月營收。
對比日、美蓋廠，台積熊本兩廠製程以28／22、6／7奈米為主，日本政府補助約82億美金，再加上各種周邊配套支援，估計未來12吋晶圓滿載產能將達10-12萬片／月。
美國兩廠則分別以5、4奈米為主，依照目前消息，美國政府將補助50億美金，台積必須與當地工會、利益團體協調，估計未來滿載將提供3萬片／月之產能。
晶片法案當中還有涵蓋稅務抵免及相關投資抵減方案，實際金額尚待美國政府公布；知情人士指出，美系IDM大廠才是晶片法案最大贏家，不光是晶片法案，美國政府於近期更投資35億美元，用於軍事和情報用途的先進晶片產能。
要複製日本廠的成功將有難度，政府態度決定蓋廠速度，下半年台積電歐洲廠將開始建造，目前台積電注資38 .84億美元，投資德國子公司ESMC，未來也將依據《歐洲晶片法案》，確認歐洲政府補助水準。
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