【時報記者郭鴻慧台北報導】佐登-KY(4190)董事會決議112年度每股擬配息1元，現金殖利率1.9%。佐登妮絲更送出全體股東大禮，只要持本年股東會通知書至佐登妮絲城堡，即可連本人最多共10名親友享有免費入園一次(最高價值2000元)，12歲以下小朋友一樣免費入園，佐登邀請全體股東帶親友一秒到歐洲。
佐登集團2023年各地區營收互有消長，主要營業地區總體經濟、復甦速度放緩影響，佐登妮絲112年合併營業收入年增率小幅增長7%、營業額為新台幣29.7億元。
佐登表示，集團各事業積極備戰母親節檔期，大陸地區4月也將有以獨家菌種、INSK專利技術的矚目新品上市，新門市也陸續展開。佐登妮絲於今日召開董事會，會中通過112年度盈盈餘分配案，決議配發每股現金股利新台幣1元，並公告6月27日將舉行股東會。
佐登妮絲為感謝全體股東支持，邀請全體股東帶親友揪團來佐登妮絲城堡，見證這座佐登集團的研發、製造大本營，超夯的城堡的觀光事業更在去年貢獻高達15%的集團營收。每位股東只要持本次股東會通知書到佐登妮絲城堡，即可連本人最多共10名親友享有免費入園一次，最高可享有2000元的入園優惠，本回饋只到113年8月31日為止，每張股東會通知書限用一次(用畢失效)。
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