【時報-台北電】受春節假期等因素影響，工廠生產處於傳統淡季，中國大陸2月全國工業生產者出廠價格（PPI）年減2.7%，也比1月下降0.2%。

中國國家統計局公布，2月PPI較前一年同期下滑2.7%，延續跌勢，降幅較1月的2.5%略擴大。月減幅度為0.2%，與1月相同。

1至2月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降2.6%。

與去年同期相比，工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降3.4%，影響工業生產者出廠價格總水準下降約2.51個百分點。其中，採掘工業價格下降5.5%，原物料工業價格下降3.4%，加工工業價格下降3.2%。生活資料價格下降0.9%，影響工業生產者出廠價格總水準下降約0.22個百分點。其中，食品價格下降0.9%，衣著價格上漲0.3%，一般日用品價格持平，耐用消費品價格下降1.9%。

與上月相比，工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降0.3% ，影響工業生產者出廠價格總水準下降約0.22個百分點。其中，採掘工業價格上漲0.2%，原物料工業價格下降0.4%，加工工業價格下降0.3%。生活資料價格下降0.1%，影響工業生產者出廠價格總水準下降約0.02個百分點。其中，食品、耐用消費品價格均持平，衣著價格下降0.1%，一般日用品價格下降0.2%。（編輯：沈培華）

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