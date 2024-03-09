據環境部統計，2023年通知應實施排氣定期檢驗的機車達近千萬輛，實際也有780餘萬輛到檢，原本的初次驗排氣費用由環境部空汙基金補助每輛80元予機車行，但考量近年工資、物價上漲，環境部近日公告調整檢驗費用調整至每輛100元，估計預算從原本的6億元，調整至約7.5億元。
依現行法規規定，機車出廠滿5年每年須接受排氣檢驗，費用為80元，由環境部空氣污染防制基金支應給檢驗的機車行。環境部大氣環境司司長張順欽表示，考量人力、物價上漲，因此調整機車排氣定檢費用20元至100元，並從今年4月1日上路。
是否會造成空汙基金負擔？張順欽說，原本每年補助費用約6億元，新增支出後預估規模達7.5億元，不致對空汙基金產生負擔。
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