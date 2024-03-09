台積電連日瘋漲，過去一周5個交易日上漲近10%，歷史新高價格推至796元，台股一度突破2萬點大關，外界也好奇台積電未來能否挑戰800元，甚至是千元大關？財經專家邱敏寬則認為，今年沒有把握，但明年很有機會衝上千元。

邱敏寬在「57爆新聞」節目中提到，目前台積電的本益比約20倍，但美國AI股美超微的本益比是88倍，輝達本益比是70倍，「貨真價實3奈米、4奈米及5奈米的霸主，台積電本益比只有20倍，股價還有沒有成長空間？各位應該都很清楚了。」

台積電2023全年獲利約9791.71億，換算每天賺逾26億，全年EPS為32.34元。許多法人預估，今年台積電EPS將成長到38至39元區間，研究機構FactSet調查37位分析師的看法，中位數為EPS 38.15元，最高預估明年EPS就會衝到40.47元。

若台積電的EPS真能衝上40元大關，依照本益比20倍估算，未來800元恐是地板價。台積電周五盤中一度衝上796元，終場收在784元，上漲24元（或3.16%），短短5天上漲近10%，不過台積電ADR周五下跌2.83美元（或1.90%）至146.37美元，短期走勢有待觀察。