近日，中國大陸國防部對外公開否認「海峽中線」的存在，即便美國國務院也公開聲明表示，北京應停止持續地對台灣海峽採取挑釁行為，停止對台北的施壓，且兩岸雙方應透過管道展開有意義的對話。但很明顯地，北京並不買美國的帳。
「台灣海峽中線」，是一條無形界線，此警戒線於1955年所劃定，並以時任美國駐台司令戴維斯准將（General Benjamin O. Davis Jr.）為名，故又稱「戴維斯線」。當年，美國意在警告大陸，同時告誡台灣軍方嚴禁航空器及船艦跨過此線，否則當台灣有事時，美國無法依《共同防禦條約》立即提供援助。雖後來兩岸在台海上空經歷幾次空戰，由於大陸無法取得空中優勢，所以不得不默認，但從未公開承認此線的存在。
直到2004年後，中華民國國防部才首度公布了海峽中線的地理坐標位置：北緯27度、東經123度至北緯23度、東經119度，兩點呈現東北–西南走向。然而，北京仍不承認此線，但長時間仍對其保持不跨越的默契。
大陸的空中軍事戰略曾處於「國土防空」階段，並未具備境外及遠洋打擊作戰等能力。因此，礙於有限的能力與條件下，只能默認「海峽中線」的存在。然而，隨著大陸經濟改革開放，2012年開始推行所謂的「深化國防和軍隊改革（俗稱『軍改』）」，其空軍戰略逐漸轉型成「空天一體、攻防兼備」。
何謂「空天一體、攻防兼備」呢？簡單明瞭地說，「空天一體」，指的是其空軍作戰的範疇將不局限於大氣層內，甚至擴展到太空，實現在空中和太空的一體化作戰。這種戰略目標是大陸空軍的現代化發展路線。同時於2020年時，基本跨入戰略空軍門檻，以此搭建其架構。而「攻防兼備」，則是指其空軍在保持防禦能力的同時，也具備攻擊能力。此一戰略的要求，強調戰略守勢與戰鬥攻勢的統一。在此戰略下，大陸空軍將加快推進其轉型，以提升在第一島鏈的拒止能力。
所以，上述的兩個戰略目標，都是為了實現中國大陸空軍能配合其國家政策「中國標準2035」，初步建成現代化戰略空軍，並朝向本世紀全球一流的戰略空軍前進。再者，從2016年開始實施所謂的遠海長航後，如今的大陸空中力量，早已具備境外作戰的初步能力。雖仍不及美國的航空作戰能力，但其航空器跨過第一島鏈，卻是你我無法忽略的事實。
綜上所述，為何直至今天才公開否認「海峽中線」的存在？以深層原因探討，或許與當前國際政治環境有關，特別是中美對抗不斷加劇；而中層原因，則是美國與台灣持續的友好互動，並持續拒絕與大陸交流。此外，在上個月底發生的「金廈漁船事件」，亦使兩岸關係更加緊張，至今仍未見緩解。或許北京公開否認的突發原因，是台北對此事不積極的處理態度，並以此破壞台海穩定，使華府及台北不得不服軟示弱。
（作者為自由撰寫者）
※以上言論不代表旺中媒體集團立場※
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