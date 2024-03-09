【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所ETF標的指數資格認可會議，審議通過台新投信申請「NYSE FactSet日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)」資格認可。

證交所表示，根據送件資料顯示，「NYSE FactSet日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)」係由 ICE Data Indices, LLC編製及維護。「NYSE FactSet日本半導體指數」係以日本東京證券交易所掛牌交易公司為母體，經市值及流動性篩選後，以FactSet RBICS產業分類挑選出半導體相關產業成分股，再以來自半導體相關產業之營收比重篩選成分股組成指數，成分股共計50檔。