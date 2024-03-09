大陸乘聯會公布，2月乘用車市場零售109.5萬輛，年減21％，月減46.2％，下滑的重要原因是春節因素帶來的節前消費時間差異，今年大陸車市累計零售313.3萬輛，年增17％。

乘聯會表示，1月有部分銷量的透支，影響2月春節前的銷量，春節後的價格戰迅速升溫，形成較大的觀望走勢，結合3月的政策細則推出預期，均構成不利於2月份的銷量走勢。

據統計，2月新能源車市場零售38.8萬輛，年減11.6％，月減42.1％。新能源車國內零售滲透率35.8％，較去年同期32％的滲透率提升3.8個百分點，較1月滲透率增長2.9個百分點。

期內，乘用車出口29.8萬輛，年增18％，月減17％。新能源車占出口總量的26.4％，年減4.6個百分點。廠商出口方面，特斯拉中國出口約3.02萬輛、比亞迪汽車約2.33萬輛、上汽通用五菱2,872輛，位居前三位。