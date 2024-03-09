首度來台舉辦的世界蘭展，吸引不少人潮前來賞蘭。(曹婷婷攝)

世界蘭展位於大台南會展中心，不少民眾前來看台灣燈會也會就近賞蘭。(曹婷婷攝)

「世界蘭展」及「台灣國際蘭展」2大蘭展今年同時在台南登場，展期只到10日，位於大台南會展中心的世界蘭展，因緊鄰台灣燈會核心區域，吸引民眾賞燈兼就近賞蘭，預估整體賞蘭人潮將突破往年。繼爭取12年世界蘭展首度來台，2025亞太蘭展明年將在台南後壁登場，這也是台南連2年舉辦國際級蘭花盛事。

台南今年同時間辦理2大蘭展，展期只剩最後2天，台灣蘭花產銷發展協會表示，預期這2天賞蘭人潮會更多。

台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼表示，今年2大蘭展性質不同、地點不同，其中世界蘭展占了地利之便，在台灣燈會加持下，吸引較多人潮前往賞蘭，但國際蘭展一辦20年，也有其既有賞蘭群眾，同時也有蘭花產業上下游業者到訪，往年台灣國際蘭展都有30萬人次，今年2大展預期會突破這個數字。

隨著今年蘭展將落幕，農業局也預告明年持續有國際級蘭花盛宴在台南，每3年舉辦一次的亞太蘭展，明年也將在後壁登場，這也是繼2004年亞太蘭展曾在台南舉辦後，再度來到台南。