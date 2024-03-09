「世界蘭展」及「台灣國際蘭展」2大蘭展今年同時在台南登場，展期只到10日，位於大台南會展中心的世界蘭展，因緊鄰台灣燈會核心區域，吸引民眾賞燈兼就近賞蘭，預估整體賞蘭人潮將突破往年。繼爭取12年世界蘭展首度來台，2025亞太蘭展明年將在台南後壁登場，這也是台南連2年舉辦國際級蘭花盛事。
台南今年同時間辦理2大蘭展，展期只剩最後2天，台灣蘭花產銷發展協會表示，預期這2天賞蘭人潮會更多。
台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼表示，今年2大蘭展性質不同、地點不同，其中世界蘭展占了地利之便，在台灣燈會加持下，吸引較多人潮前往賞蘭，但國際蘭展一辦20年，也有其既有賞蘭群眾，同時也有蘭花產業上下游業者到訪，往年台灣國際蘭展都有30萬人次，今年2大展預期會突破這個數字。
隨著今年蘭展將落幕，農業局也預告明年持續有國際級蘭花盛宴在台南，每3年舉辦一次的亞太蘭展，明年也將在後壁登場，這也是繼2004年亞太蘭展曾在台南舉辦後，再度來到台南。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：