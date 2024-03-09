台股昨（8）日打卡2萬點，護國神山台積電居首功，但隨近來股價狂飆，大牛變妖股，昨日已來到784元新高，盤後「台積電下周一將被處置」謠言甚囂塵上，其實台積電6天漲幅13.6%，遠低於注意股規定的25%，根本不可能被「關禁閉」，而據證交所最新公布的注意、處置名單，共有漢唐、圓剛、全新、晟銘電、新日興、材料-KY、康控-KY、祥碩、華城、jpp-KY等19檔。
證交所說明，股票要先列入注意股名單，才有可能成為處置股，而被列入注意股的條件之一，是6個交易日漲幅超過25％，而台積電6個交易日以來，股價漲幅為13.6％，與注意股的條件差距頗大，並揭露列入注意股的8大定義條件。
注意股條件包括：1.近30日（以下均含當日）收盤價漲跌超過100％；2.近60日收盤價漲跌超過130％；3.近90日收盤價漲跌超過160％；4.近6日收盤價漲跌超過25％；5.當日周轉率逾10%；6.近6日累積周轉率超過50%；7.近6日成交量放大倍數異常；8.本益比及股價淨值比異常，且當日周轉率及券商成交買賣金額比率過高。
在被列為注意股後，若連續3日或5日達標，以及近10日內有6個營業日達到注意股標準、近30個交易日內有12個營業日達到注意股標準，證交所就會增加買賣難度，延長搓合時間，也禁止融資、融券交易，同時不能現股當沖，避免交易持續過熱，也藉是俗稱的「關禁閉」。
根據證交所最新公布的名單，被列入注意股的共有12檔，包括中興電中信38購01、利奇、亞德客-KY、漢唐、圓剛、全新、晟銘電、新日興、材料-KY、康控-KY、祥碩、台火。
處置股名單則有11檔，其中中興電中信38購01、晟銘電、新日興、康控-KY等4檔與注意股名單相同外，還有華城、元禎、中釉、同泰、玖鼎電力、jpp-KY、光聖等7檔。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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