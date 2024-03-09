主計總處8日公布2月消費者物價指數（CPI）年增率為3.08％，為19個月以來新高。國民黨立委黃健豪認為，基本工資、軍公教現職薪資都調整，獨缺退休的軍公教人員未被調整，因此擬提修訂《公務人員退休資遣撫卹法》第67條修正草案，主張退休、撫卹金，應隨物價調整或隨軍公教加薪比例調整。另黃健豪也擬提村里長任職滿20年且年滿65歲，退職應發給退職金。

黃健豪的提案說明強調，政府於選前已公開表示退休金調漲於法有據，選後卻遲遲未定，形成差別待遇。近年來物價膨脹嚴重，基本工資調漲4.05％，現職軍公教調薪4％、國民年金調整7.34％，整體物價波動對國人之影響極大。

黃強調，行政院於總統大選前9天宣布，退休軍公教人員退休俸在2024年度總預算已匡列44億元。然而選後卻遲遲沒有消息。經洽詢後，仍舊在公務會議過程中延宕，顯對退休軍公教不公。

因此他提請修訂《公務人員退休資遣撫卹法》第67條修正草案，修訂中央主計機關發布之消費者物價指數累計成長率達正、負百分之五時，應於發布日起3個月內予以調整，其調整比率由考試院會同行政院制定公式定之；或隨軍公教加薪比例調整。

原法條內容為公務人員退休後所領月退休金，或遺族所領之月撫卹金或遺屬年金給付金額，於中央主計機關發布之消費者物價指數累計成長率達正、負百分之五時，應予調整，其調整比率由考試院會同行政院，考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之；或至少每四年應予檢討；其相關執行規定，於本法施行細則定之。

里長退休金部分，黃健豪認為，村里長是最基層民選公職人員，對在地事務熟稔，協助改善地方、表達民瘼有極大貢獻。然而現行制度對待村里長，既不視為公務員，也並非民意代表，卻要處理各項大小事務，像是社區工具人。

黃健豪說，我國逐漸轉型為完善福利制度的先進國家，許多職業都有完善的法令制度保障其就業與退休生活。然而村里長卻成為疏漏的一塊。因此提出《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分》第七條之一修正草案，增訂村里長任職滿20年且年滿65歲，退職應發給退職金，其認定標準、計算方式與申領辦法由中央主管機關訂定。