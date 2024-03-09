【時報-台北電】中國大陸今日公布2月消費者物價指數(CPI)年增0.7%，為去年9月以來年增幅度首度轉正，也比1月上漲1.0%。

中國國家統計局公布，2024年2月份，全國居民消費價格較去年同期上漲0.7%。其中，城市上漲0.8%，農村上漲0.5%。由產品類別來看，食品價格下降0.9%，非食品價格上漲1.1%；消費品價格下降0.1%，服務價格上漲1.9%。

中國大陸去年9月CPI年增率下降為零，去年10月至今年1月皆為負數，在1月年減0.8%，創逾14年來最大降幅後，2月年率由負轉正，為近半年首見，數值也創下近一年新高。

中國國家統計局指出，2月份，食品菸酒類價格較去年同期下降0.1%，影響CPI下降約0.03個百分點。其他七大類價格較去年同期漲跌互見。其中，教育文化娛樂、其他用品及服務、衣著價格分別上漲3.9%、3.0%及1.6%，醫療保健、生活用品及服務、居住價格分別上漲1.5%、0.5%及0.2%；交通通訊價格下降0.4%。

與上月比較，2月消費物價月增1.0%。其中，城市上漲1.1%，農村上漲0.9%；食品價格上漲3.3%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格上漲1.1%，服務價格上漲1.0%。

中國國家統計局表示，2月份，食品菸酒類價格較上月上漲2.2% ，影響CPI上漲約0.63個百分點。其他七大類價格月增三漲一平三降。其中，教育文化娛樂、交通通訊、醫療保健價格分別上漲1.7% 、1.6%及0.4%；居住價格持平；生活用品及服務、衣著、其他用品及服務價格分別下降0.5% 、0.2%及0.2% 。

1至2月平均，大陸全國居民消費價格與去年同期持平。（編輯：沈培華）