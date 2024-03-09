巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日入侵以色列南部，殺害約1200人並綁架多名人質，當時有一位90歲的阿根廷裔奶奶獨自一人在家，她向持槍闖入的武裝份子提起阿根廷足球巨星梅西，表明自己與他是同鄉，引起對方熱烈反應，自己因此躲過一劫。
《以色列時報》、西班牙《馬卡報》報導，這名90歲的老奶奶名叫庫尼歐（Esther Cunio），住在以色列尼爾奧茲（Nir Oz）集體農場。根據仍在製作階段的紀錄片「10月7日之聲－拉丁裔的倖存故事」（Voces de 7 de octubre – Latino Stories of Survival），武裝份子成群結隊闖進社區，強暴婦女並展開大規模殺戮。
當時2名槍手敲了庫尼歐的家門，其中一人問：「你的家人在哪？」庫尼歐回應：「我一個人住，沒有家人。」
庫尼歐向對方表示，自己不會說阿拉伯語，希伯來語也說得不好，倒是會說阿根廷西班牙語。這時她話鋒一轉，詢問對方：「你看足球嗎？」
其中一名槍手表示自己會看，庫尼歐於是告訴他：「我來自梅西的國家。」
這名槍手顯得很訝異，驚呼一聲「梅西！」並對庫尼歐表示：「我喜歡梅西！」接著他把步槍交給庫尼歐，要她一起對著鏡頭擺出YA的勝利手勢，隨後就和同伴一起離開了。隨著影片最近在社群媒體曝光，梅西「意外救人」的故事才流傳開來。
事實上，庫尼歐有個大家庭，一共8人遭到哈瑪斯綁架，其中2個孫子艾里爾（Ariel Cunio）和大衛（David Cunio），以及艾里爾的女友，至今仍被關押在加薩走廊。
庫尼歐靠著梅西躲過一劫，現在她希望能透過這位超級球星的影響力，幫助她的家人早日獲釋。目前梅西的公關團隊尚未對此做出回應。
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