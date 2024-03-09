台灣YouTuber「奇軒Tricking」再度寫下新歷史！他僅花10個月就累計超過770萬訂閱數，今（9日）再創下新的里程碑，達到千萬訂閱，成為台灣首位拿到鑽石獎牌的創作者。

奇軒1993年出生，2022年7月創立YouTube頻道「奇軒Tricking」，剛開始僅1萬人訂閱，搭上短影音潮流後，4個月內火速達成百萬訂閱，不到半年就突破許多知名YouTuber的訂閱數，成為台灣YouTuber創作圈的黑馬。今（9日）奇軒的YouTube頻道又有新突破，正式來到1000萬訂閱數，成為首位拿下千萬YouTube訂閱數的台灣人。

奇軒訂閱數達千萬。（圖／奇軒Tricking YouTube）

奇軒積極地推廣極限運動Tricking，常拍後空翻、極武道等影片，並開課教學Tricking翻和踢、拳、武器（棍、武士刀、雙節棍、鐮刀）等，深受全球粉絲歡迎；奇軒曾分享製作高流量短影音的淺見，認為要抓緊「短影音機制」、「開頭和內容夠吸引人」等要素，較容易能開發到陌生觀眾。

不過，奇軒曾被質疑輝煌的成績靠買來的，當時他說以自己的訂閱數，流量算是合理範圍，且如果真的用錢買觀看次數，可能要花天價才能買到；若他有這麼多錢，就不必做自討苦吃的事，感嘆酸民「就是為了酸而酸」。