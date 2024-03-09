雲林縣長張麗善9日受訪表示，希望中央審慎考量一地兩用的農電共生方法。（周麗蘭攝）

雲林縣口湖鄉、四湖鄉、台西鄉去年被農業部畫設3871公頃「低地力地區」擬作為光電發展區，雲林縣府嚴正抗議。縣長張麗善日前到日本千葉縣考察一個兼具種植芥末及太陽能發電效能的農電共生農場，她呼籲農業部及能源署審慎考量真正「一地兩用」的做法。

雲林縣台17現以西3871公頃低地力地區作為光電發展區的計畫，能源署參酌地方意見，在雲林縣府要求逐筆會勘後已暫緩推進。

張麗善日前率團參訪東京食品展特地參訪千葉縣一處示範農電共生的農場，農田裡種著綠意盎然的芥末，鋼柱棚架在農田上方4公尺上方，布設小面積太陽能板，農田深2公尺處也有基礎，結構相當穩固，看不到水泥地。

張麗善表示，日本千葉縣的農電共生做法讓農作物有足夠的日照、農機具也可進入田裡、農民耕作環境舒適，同時達到太陽能發電的目標，讓人看到真正發揮「一地兩用」、「地盡其利」的概念，不像目前中央政府只視低地力農地為種電區，非常值得台灣效法。

張麗善9日受訪表示，千葉縣農電共生農場的土壤肥厚、鬆軟，農作物種植效率非常好，完全不破壞農地，她希望中央政府推動綠能政策不要影響農發展，雲林縣樂意配合中央能源政策，但不是圈地種電的做法。

張麗善表示，此行收穫良多，還到長野縣取經教育作為及思考未來如何結合兩地觀光發展；另也參訪群馬縣、館林市，去年雲林縣府與館林市簽訂合作意向書，這次考察農業、教育、文化、藝術、觀光，讓雲林的觀光量更加提升。

她說，縣府今年定為「國際友誼年」，將持續與一些國際城市互動交流，提高雲林縣的國際能見度。