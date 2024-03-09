美食-KY（2723）因二月節營業日數減少與春節連假影響，二月自結合併營收14.5億元
月減7％、年減11.19％，今年前二月累計營收30億元，年減12.03％。
展望後市，美食-KY營收中來自美國市場的貢獻已占四成，加上2024年持續展店，法人認為，美國市場今年就有機會一躍成為美食-KY最大的營收貢獻來源，並推升美食－ＫＹ營運動能。
美食－ＫＹ二月營收衰退，春節的因素在亞洲市場的影響較明顯，美國85度C受惠亞裔以外的客群持續增加，淡化了春節效應，當地二月份的營收與去年同期相較，再度繳出雙位數的強勢成長，單店日均營收更較一月份跳升。
法人指出，今年以來，美國經濟獨步全球，通膨緩步下降的同時，民生消費持續暢旺，各方業者持續投入當地餐飲市場，除了看好當地人口紅利勝過東亞各國，更有成熟的基礎設施做後盾。
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