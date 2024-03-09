台中市重劃區如此眾多，有網友討論台中重劃區究竟哪個最值得期待？信義房屋中三區協理方浩銓歸納「三大亮點」重劃區，北屯區14期位置精華，今年預估至少會推出10多個預售新案，堪稱是「最大且最受期待」的重劃區；西屯區水湳經貿園區融合商業、住宅、學校、公共建設，是「最多元發展」的重劃區；而北屯區G0機捷特區過去幾年住宅如雨後春筍般完工，交通發達機能好，吸引首購小家庭移入，則是「發展最快」的重劃區。
方浩銓認為，2024年台中市最受期待的重劃區，應該非14期莫屬！14期為台中近幾年開發規模最大的重劃區，也是低密度且高綠覆蓋率的熱門重劃區，目前區段內已有「北屯運動中心」、「漢神洲際購物中心」、3月11日將盛大開工的「台中巨蛋」、統一集團即將投資打造的「太子置地廣場」等重大建設，預計在未來幾年陸續完工。
方浩銓說，14期重劃區扣除公設用地後，住宅區約占9成，多規劃社區型別墅與電梯別墅，電梯別墅預售總價4、5,000萬起跳，另1成商業用地則規劃住宅大樓；過去14期還沒有大樓建案落成，今年下半年預計會有新大樓成屋陸續點交，以及推出更多新建案。若以相鄰的水湳經貿園區房價做基準，水湳預售單價已經有出現8字頭，14期預售單價「坐6望7」，今年預售新推案總銷估達350億元。
方浩銓也說明，14期最大優勢在於「地理位置」。首先，14期包圍了11期重劃區，而11期重劃區發展至今，生活機能、學區都相當穩定，往市區方向就是北屯區最熱鬧的崇德商圈，14期開始發展後，卻不必擔心缺乏機能的問題；其次，14期往西接水湳經貿園區、往東接壤G0機捷特區，G0再往東又可連接10期重劃區與太平區，可說是串連了台中近年重點發展的重劃區。
至於水湳經貿園區，方浩銓認為「最多元發展」的頭銜應當之無愧。他說明，水湳腹地大且重大建設多，除有住宅區外，商業氣息更濃厚，其中緊鄰中央公園旁的「文商段」有商辦、百貨、餐飲酒店，且鄰近逢甲商圈與七期，同時也有中國醫藥大學、逢甲大學與研究單位等進駐，吸引很多指標建商推案，因此，未來將有機會超越七期，成為最核心的重劃區。
有別於14期、水湳經貿的單價和總價較高，方浩銓說，G0機捷特區3、4年來房價從原本3字頭漲至5字頭，但小兩房總價仍是首購小家庭能夠負擔，由於推案快又集中，「很少看到蓋得這麼快的重劃區」；加上交通便利，有松竹捷運站與台鐵共構站、美商好市多、公園綠地等建設，發展相當快速。
整體而言，方浩銓也建議，有剛性需求的購屋族群，建議考慮發展性顯著的重劃區，無論是自住或未來有換屋需求，都會更有保障。
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