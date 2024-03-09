台積電中科擴廠＋捷運藍線過關，掀起台中海線房市補漲行情，吸引大批建商搶進海線地區購地佈局推案！其中，大樁建設在沙鹿區推出「大樁謙隱園」16戶電梯豪墅社區，推出後已購客就有科技人。大樁建設透露，其實從「大樁園2」到「大樁謙隱園」個案，已購客戶都有台積電中科廠的員工。
大樁建設副總葉建君表示，自2004年8月成立以來，大樁建設已推出24個建案，囊括別墅、大樓和投資型租賃產品，推案範圍由台中以南到嘉義。葉建君說，大樁董事長莊崑鐘看好海線未來開發潛力，近兩年已佈局四塊基地將陸續推案，「大樁謙隱園」是大樁建設20周年的代表作。
該案地處沙鹿交流道旁，提供16戶四樓半及五樓半的電梯豪墅，地坪26-48坪、建坪60多坪至90多坪，總價帶在2,300-4,400萬元之間。葉建君強調，大樁引進台中市「豪墅」概念，規劃一樓停車，且針對電動車有預留充電套管，每戶都有2至3車位；且二樓整層客餐廳，主臥室則特別規劃在面對大陽台的四樓，這也是來自台中豪宅的公、私領域區隔的概念。
該案還有多項領先海線透天的特色，如「六大保證」，其中最有感的就是「不動產價金信託」，讓消費者繳款更放心；16戶封閉式社區還引進資源回收室，讓住透天也可以像住大樓一樣不必去追垃圾車。
葉建君指出，海線近年來發展快速，但相較於市區周邊的衛星城，尚有很大的發展空間，屬於補漲強勢的區域。其中核心的六大工業區，即中科、精科、中工、關連、中港產科區、彰濱，產業群聚為區域帶來龐大的就業人口紅利，還有休閒、購物、觀光等商機，成為海線發展的動力引擎。
從「大樁園2」到「大樁謙隱園」，有很多中科台積電的客戶前來購買，特別是已更名西屯路四段的「特5號道路」一通車，由沙鹿、龍井進中科園區只需15分鐘內，海線還有新光田醫院的佈局，以及捷運藍線的加持，海線地區已被譽為「新中科生活圈」。
葉建君透露，大樁建設將在龍井區推出大樓＋透天的複合式首購產品，最快下半年或明年春天推出；另於沙鹿區紅竹巷區域，還有針對科技人推出的首購透天產品正在規劃中。
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