【時報記者王逸芯台北報導】耀登(3138)2月合併營收為1.09億元，年減少3.28%，主因適逢農曆春節假期，導致工作天數短少，影響2月營收表現，預估3月動能將明顯回升。耀登表示，天線業務在美系客戶日前宣布隨著人工智慧(AI)技術的發展，將推出新系列AI電腦，以搶佔市場先機，身為射頻天線模組供應商的耀登，樂觀看待AI PC的未來發展將迎來新一波的世代換機，出貨量逐季增加，帶動整體天線業績持續向上攀爬。至於代理設備業務仍因交期時程差異所致維持先蹲後跳姿態。

MWC(世界行動通訊大會)日前於西班牙巴塞隆納圓滿結束，耀登展示了最新一代低軌衛星的地面接收設備、高頻段天線設計系統解決方案及O-RAN產品解決方案。耀登指出，本次MWC展示中，地面接收設備產品引起了極大關注，客戶已不再僅是詢問開發案，而是提出了明確的終端需求，預期未來一至兩年將是地面接收站佈建的關鍵時期。另外，在此次展會中，許多國際大廠皆展出O-RAN相關產品，顯示O-RAN產業已開始加速成長，有助於耀登在O-RAN天線模組及測試相關業務之發展。

MWC展會結束後，即將登場的全球規模最大的國際太空衛星展會Satellite 2024將於3月19至21日在美國華盛頓盛大展開。耀登將於此次衛星展會中將展示全新的非地面網絡(NTN)通訊解決方案，涵蓋寬頻到窄頻的所有需求，提供串連衛星與地面完整的衛星通訊解決方案以滿足FDD與TDD兩種不同應用場景的通訊需求。其中，包括了火箭追星模擬驗證和通道測試等創新技術。耀登表示，衛星通訊已經變成目前電信通訊裡不可或缺的一個環節，公司期許將從電信通訊、電信設備解決方案供應商的角度來活化未來的衛星產業。

至於年初的「著作權爭議」，耀登遭檢調單位至公司進行搜索調查，耀登表示，目前正與軟體商討論軟體採購事宜，據了解，尚未有賠償問題，對公司財務及業務暫無重大影響。