【時報記者張漢綺台北報導】寶雅國際(5904)2月合併營收為20.7億元，月增6.3%、年增29.2%，寶雅國際將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝及店中店店型，提高台灣滲透率。
受惠過年效應，寶雅國際2月合併營收為20.7億元，月增6.3%，年增29.2%，累計前2月合併營收達40.1億元，年增9.2%。
截至今年2月底為止，全國共有368間寶雅。
寶雅國際表示，公司將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝及店中店店型，提高台灣滲透率；同時寶雅國際將加速數位布局，藉由產品組合優化及完整數位布局提升消費者體驗。
寶雅112年合併營收為220.8億元，年成長13.4%，營業毛利為97.4億元，毛利率為44.1%，營業利益為31.9億元，營業利益率14.5%，稅後盈餘為25.21億元，年增21.59%，每股盈餘為24.41元，年增21.7%；公司董事會決議每股配發現金股息21元及股票股利0.1元。
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