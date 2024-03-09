300億元中央擴大租金補貼專案計畫去年續辦租金補貼2.0，截至2月底逾61萬戶申請，核定43萬戶，除已有7成民眾拿到錢，由於閣揆陳建仁明示，即使原額度僅限50萬戶，但申請者只要條件合格就撥款補貼，但提醒期限僅到至今年底，以北市第1級補貼為例，育有3名未成年子女可加碼1.8倍，等於月領1.44萬元超大心。

去年上路的租金補貼2.0計畫申請情況超踴躍，預計7月就將達到50萬合格戶的既定目標，為延續政策美意，行政院長陳建仁日前指示內政部提報修正計畫，只要所有符合資格者的申請者，全數給予補貼，等於變相取消名額限制，只要條件符合，就能百分百領到房租補貼。

內政部部長林右昌7日於行政院院會報告時表示，至今年2月底已受理逾61萬戶、核定件數達43萬戶，其中弱勢家庭占4成、單身青年與婚育家庭6成，實質減輕租屋族居住負擔2~4 成，件數自2022年開始推動時的27.8萬件，呈現跳躍式成長，預計7月核定戶數將正式超過50萬戶目標。

租金補貼2.0搭配多項精進措施，門檻放寬之餘，金額也加碼，便民措施包括：隨到隨辦、隨辦隨領；舊戶直接帶入審查，不用重新申請；不需提供房東身分證字號；申請年齡放寬至18歲（學生族群）以上，以及放寬房屋認定條件、最早溯自申請日起補貼、受監護人可列家庭成員等，以照顧租屋族的居住權益。

此外，2025年2032年住宅政策新目標已擬定，會持續精進相關政策，以達成興建25萬戶社會住宅為目標，另持續推動25萬戶包租代管及50萬戶租金補貼，提供多元居住選項供民眾選擇，滿足不同族群的居住需求及居住權益。

租金補貼金額依地區不同，每月2~8千元不等。以台北市為例，第1級8千元、第2級5千元、第3級3千元；租金較低的縣市如台東縣、雲林縣、連江縣等，3個級距依序為3600元、3200元、2000元。

另外，5種情況可獲得加碼補貼，包括初入社會青年（成年未滿35歲單身）補貼1.2倍；新婚家庭（結婚2年內）1.3倍；育有未成年子女（含胎兒）家庭1名未成年幼兒補貼1.4倍、2名1.6倍、3名以上1.8倍；經濟弱勢（包含低收入戶、中低收入戶）補貼1.4倍；社會弱勢為1.2倍。

至於金額加碼計算方式，為補貼金額上限乘以倍數，例如台北市第1級補貼8千元、育有3名未成年子女加碼1.8倍，等於每月可領8000*1.8=1萬4400元，1年下來可獲得17.28萬元補助。

內政部提醒，租金補貼撥款一律採撥款入帳，帳戶存摺摘要會顯示「行政院發」字樣，不會要求民眾前往操作ATM或用網址連結領取，民眾務必多加留意。