台積電熊本廠開幕，日本商界代表只能站邊邊。（圖／路透社）

台積電熊本廠是日本半導體製造業的重要一步，一廠所生產的22/28與12/16奈米晶片，以及二廠的7/6奈米半導體，都將鞏固日本各產業半導體需求。近日TOYOTA也公開會長豐田章男與台積電總裁魏哲家會面的影片，財經專家邱敏寬分析背後「貓膩」再再顯示台積電的重要性。

從TOYOTA公開的影片可以看到，豐田章男前去拜訪魏哲家，魏哲家表示，日本有很好的資源設立晶圓廠，與TOYOTA合作可以掌握電動車及未來車的機會，豐田章男先是稱讚台積電的成就，並表達與台積電合作的欣喜之情，兩人談話完合影留念，氣氛愉快。

邱敏寬在「57爆新聞」節目上表示，TOYOTA的影片突顯台積電對日本商界的重要性，「明明是TOYOTA公開的影片，鏡頭都是魏哲家的畫面，還可以看到魏哲家一隻手插口袋，態度相當輕鬆。」

邱敏寬認為，此狀況似乎有種「長官訓話」的味道，突顯日本非常需要台積電的迫切性。他也觀察台積電熊本廠開幕的照片，魏晢家、劉德音及張忠謀站C位，昔日萬年C位豐田章男也只能站邊邊，同樣證明了台積電對日本的重要性。

邱敏寬還提到，「汽車、家電及機械是日本三大護國神器，這之中最怕缺少半導體，台積電補足了這塊短板，未來20至30年宛如吞下一顆大型的定心丸。」

TOYOTA不僅是台積電的合作夥伴，他們也投資台積電熊本二廠，出資比例約為2%，另外，索尼集團出資6%，電裝DENSO出資5.5%，台積電則負責86.5%的資金。