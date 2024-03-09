國內設計界的年度盛會「台灣設計展」日前於官方平台正式發佈，桃園成為2026台灣設計展的共同主辦城市。桃園市副市長蘇俊賓在臉書發文，指規畫在青埔的市立美術館與的中原文創園進行主題展覽串連市內各具特色的藝文場館、觀光景點及節慶活動共同響應。（市府提供）

國內設計界的年度盛會「台灣設計展」日前於官方平台正式發佈，桃園成為2026台灣設計展的共同主辦城市。桃園市副市長蘇俊賓在臉書發文，指規畫在青埔的市立美術館與的中原文創園進行主題展覽串連市內各具特色的藝文場館、觀光景點及節慶活動共同響應。

2026年台灣設計展將由桃園攜手經濟部產業發展署、台灣設計研究院共同策展，該展每年徵選不同的地方縣市政府共同主辦，今年超前2年多開始徵求地方政府參與。在桃園市政府積極籌備爭取之下，桃園首度獲得主辦方資格。

該年台灣設計展預計在青埔的市立美術館與中壢的中原文創園等空間進行主題展覽，並串連桃園市內各具特色的藝文場館、觀光景點及節慶活動共同響應，預期將結合互動展覽、體驗參與、表演藝術、遊程等多元型式，開箱桃園最具設計力的特色據點，展陳在自然、人文、科技、環境永續及創意生活等面向的設計成果，探究桃園展望未來邁向宜居城市的設計關鍵，拓展大眾對設計的想像。

蘇俊賓說，前不久有幸帶隊接受評選努力推銷桃園市，陪同跨局處同仁緊鑼密鼓準備評鑒資料，大家一起把最好的一面呈現出來，是很棒的過程。評選也贏來好消息，桃園市獲選主辦城市！

蘇俊賓表示，這次的評選委員都是國內首屈一指，設計界的大師，評選的過程中除了努力表現桃園市的設計能量爭取主辦的企圖心，過程中也從和評選委員的互動過程中得到很多寶貴的資訊。

蘇俊賓又說，很多委員肯定張善政市長上任後，許多提升城市美學的跨單位協作機制，這是其他城市比較少看到的。這些機制包含2023年起推動的「未來城市空間發展會報」、「美學桃園會報」及「桃園城市創意設計中心」。蘇俊賓最後說，會努力籌備把最好的一面呈現給大家。

桃園市政府近年來重視美學、設計在施政策略上的角色，自2023 年起推動「未來城市空間發展會報」、「美學桃園會報」及「桃園城市創意設計中心」等跨局處運作的市政計畫，從軟硬體出發重塑城市美學，同步推展人本交通改善、商圈產業活絡、文化場域活化、重塑都市景觀等重點工作。隨著2026台灣設計展正式拍板定案在桃園舉辦，將透過有效整合中央與地方設計資源，並活用航空城、產業聚集等優勢，結合桃園人文薈萃，在設計展呈現設計導入城市治理的豐碩成果，擦亮城市品牌。