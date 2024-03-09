為方便有交通事故調解、鑑定及訴訟等需求的民眾，內政部警政署「道路交通事故資料申請系統」(網址https://tm2.npa.gov.tw/NM105-505ClientRWD2/TM01A01Q_01.jsp)自今(113)年2月起，線上申請驗證機制，除現有的自然人憑證外，新增健保卡(讀卡機或搭配手機門號)，民眾只要在家上網就可線上驗證下載有人員傷亡交通事故的現場圖、照片及事故初步分析研判表等資料，相當方便。
內政部說明，民眾於道路上發生交通事故後，依據「道路交通事故處理辦法」第13條規定，當事人或利害關係人得於交通事故現場處理完畢7日後，向處理單位申請閱覽或核發道路交通事故現場圖及現場照片，於事故30日後得申請提供道路交通事故初步分析研判表。
內政部表示，為方便民眾申請交通事故相關資料，除可書面申辦外，警政署自102年建立「道路交通事故資料申請系統」，讓民眾可線上申請再至附近的警察機關取件，並在106年9月起，開放自然人憑證線上驗證申請及下載電子檔資料。
根據統計，近3年(109年至111年)計有39萬2971件申請，平均每月1萬915件，而去(112)年有19萬5607件申請，平均每月申請1萬6301件，比前3年平均每月使用系統申請成長幅度上升逾49％，可見民眾利用網路申請比例有明顯增加趨勢。
為進一步提供民眾更多元申請方式，又於今年2月起，新增健保卡線上驗證功能，倘民眾對於申請或核發有疑義部分，可向各處理的警察機關諮詢。
內政部提醒，用路朋友一定要遵守交通規則，小心駕駛，才能避免交通事故發生，如發生車禍，也無須慌張，除了通知警察到場處理外，可詳閱交通事故當事人登記聯上的當事人須知，申請必要文件，保障個人權益。
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