台股2萬點得而復失，人正在印度參訪的財信傳媒董事長謝金河，也不忘關心台股表現，他透露很多朋友近日都在問他台積電可不可以買，顯示資金開始過度集中，開始有走偏鋒的情況發生，示警AI股短線股價修正難免，但從長線來看，AI帶來的全球算力革命仍方興未艾，尤其輝達市值超過沙國石油公司Armco，代表晶片已經比石油還重要。

謝金河今（9）日在臉書以「飛龍在天與亢龍有悔」為題發文，指出3月8日是婦女節，印度則是濕婆神的生日，印度會有一連串的慶祝活動，而這一天，台灣正熱烈討論台股上2萬點，正向的人看到的是台灣經濟力上昇，負面能量的人則充滿酸言酸語，也有立委諷刺陳建仁院長莫忘世上苦人多！就像瞎子摸象，大家各自解讀。

其實，台股衝上2萬點，靠的是台積電金鷄獨立的大漲，8日加權指數上漲91.8，但代表中小型股的OTC指數下跌5.47%，可以說是慘跌。

台股上兩萬，對於多數投資人來說，大家都有不一樣的感受，這很合理。這個現象在美國股市也是如此，去年的漲勢在科技7雄，今年Tesla慘不忍睹，接著Apple也不支，漲勢集中在AI5，Nvidia〈輝達）衝到974美元，市值達到2.435兆美元，已經直逼Apple的2.615兆美元。

這個飛龍在天，很快就亢龍有悔，股價反轉下跌到875.28美元，跌了51.41美元；SMCI（美超微）也從1229跌到1140美元；TSMC Adr最高到158.4美元，收盤146.3美元，市值最高到8220.96億美元；ASML下跌53.06美元，Avgo公布首季業績衰退65%，股價下跌98.29美元⋯。

所有飛龍在天的AI相關族群，都因為漲幅過大而變成亢龍有悔，接下來的調整難免。這幾天，有好幾個朋友傳簡訊問我，台積電可不可以買？我實在不知道怎麼回答！這個時候正印證一個現象：瘦田無人耕，耕開有人爭的道理。當市場所有的人都來的時候，股價可能就亢龍有悔了。

謝金河表示，這一波全球股市的漲勢愈來愈集中，也可以看出市場走偏鋒，風險漸增。

不過，AI帶來的全球算力革命仍方興未艾，台灣是AI創新的全球後勤基地，重要性正與日俱增，台積電市值大增，會帶出台灣很多新產業，過去一直抹黑台灣及台積電的人，可能會很不自在。

他也不忘表示，隨Nvidia市值超過沙國石油公司Armco，也代表算力時代的晶片重要性，已遠遠超越石油。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。